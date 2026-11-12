Общество

Кемеровский ТЦ выставили на продажу за 90 млн

В Кемерове выставили на продажу торговый центр, который давно стал привычным местом для жителей Кедровки.

В Кемерове ищут нового владельца для торгового центра "Агора". Здание расположено в жилом районе Кедровка, на улице Греческая деревня, 57а. Объявление о продаже появилось на популярной интернет-площадке.

Сейчас в ТЦ работают сетевые супермаркеты, ПВЗ маркетплейсов, мебельный отдел, парикмахерская и другие бизнесы. Продавец заверяет, что все арендаторы останутся на своих местах.

Общая площадь помещений составляет 1472 квадратных метра. Здание одноэтажное, расположено на первой линии и находится недалеко от остановки общественного транспорта.

– Район продолжает развиваться – в 2026 году запланирован ремонт греческого амфитеатра, который был украшением посёлка, а жители готовы участвовать в благоустройстве территории, – отметил автор объявления.

За эту недвижимость владелец рассчитывает выручить 90 454 291 рубль

Фото: Авито
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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