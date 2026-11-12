Кот кусается? Зоопсихолог раскрыл, почему милые пушистики вдруг превращаются в агрессивных монстров

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что иногда за агрессией питомца стоит состояние, к которому привело неподходящее питание. В первую очередь речь о рационе с нарушенным балансом незаменимых аминокислот и насыщенных жирных кислот, при котором животному также не хватает витаминов и минералов. Обычно такое бывает, когда кошку кормят домашней едой или всё время меняют корма и лакомства.

– При этом чаще всего агрессия у домашних кошек возникает как следствие той или иной фобии, когда животное хочет уйти от беспокоящего его раздражителя, но у него не получается, – сказал Волков.

Следом по частоте, по словам зоопсихолога, идёт боль. Именно из-за неё домашний питомец, например, может недружелюбно отвечать на попытку к нему прикоснуться.

Бывает и так, что агрессию запускают ошибки в общении с животным. Чаще всего за такой реакцией стоит перевозбуждение: нервная система не получает достаточной нагрузки. Кошки, живущие в квартирах, обычно меньше двигаются, играют и задействуют свои умственные способности, чем нужно при правильном содержании. К подобному поведению могут привести неумелое обращение с игрушками, нехватка движения и отсутствие совместных интерактивных игр с хозяином, сообщает URA.RU.