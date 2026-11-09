Дети из четырёх деревень ютятся в одной школе: кузбассовцы требуют новую

Своё обращение неравнодушная местная жительница оставила в соцсетях губернатора Кузбасса.

– Интересно, а когда в посёлке Новостройка Кемеровского района построят школу? Или так и будем детей из села Берёзово Кемеровского района выживать? – написала жительница Кузбасса.

Она отметила, что сейчас в одной школе учатся дети из четырёх деревень: Берёзово, Новостройка, Сухая Речка и Пугачи.

– Школа не поменялась с момента учебы моих родителей, которые родились в 1959 и 1960 году, – подчеркнула женщина.

В Муниципальном центре управления администрации Кемеровского муниципального округа сообщили, что строительство новой школы в Новостройке действительно запланировано. В 2025 году были выполнены предпроектные работы, а в 2026-м приступили к проектированию. Завершить его рассчитывают до конца года.

Отмечается, что следующий этап – включение проекта в региональную или федеральную программу, чтобы получить финансирование на строительство.

– В настоящее время дети обучаются в зданиях других образовательных организаций. Во всех зданиях созданы необходимые условия для обучения, – написали в ответе.

Напомним, ранее стало известно, что в Кемерове не будут ремонтировать школу, на которую жалуются – власти прокомментировали ситуацию.