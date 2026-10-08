В Кемерове не будут ремонтировать школу, на которую жалуются - причина

Обращения о необходимости ремонта школы №15 появились в комментариях в соцсетях. В ответе администрации Кемерова говорится: капитальный ремонт здания в 2026 году не запланирован, и в региональную программу на ближайшие годы учреждение не включат.

– Включение учреждения в региональную программу капитального ремонта на ближайшие годы не предусмотрено, поскольку здание не является аварийным, – подчеркнули в мэрии.

Очередность проведения капитального ремонта определяется межведомственной комиссией с учетом технического состояния всех образовательных учреждений города.

При этом, как уточнили в мэрии, к новому учебному году все туалеты школы №15, на которые жаловались в обращении, были отремонтированы: восстановлена плитка, перегородки, двери кабинок и входные двери, заменены унитазы, раковины и трубы.