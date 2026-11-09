Власти Кемерова ответили на просьбы спасти конный клуб для особенных детей

Вопрос о будущем конно-спортивного клуба "Амазонки" подняли в чате губернатора Кузбасса. Местная жительница попросила объяснить, на каком основании планируется снос конюшни.

– Недавно клуб получил постановление судебных приставов о сносе конюшни. Под угрозой не только занятия детей и их реабилитация, но и сами лошади, для которых это дом. Уроки в клубе помогают детям улучшать координацию, баланс и мышцы, способствуют социальной интеграции и эмоциональному благополучию, – написала женщина.

Горожанка также отметила, что в "Амазонках" проходили реабилитацию дети с различными диагнозами, а ежегодно клуб организовывал соревнования для детей с инвалидностью. Ранее представители организации в соцсетях сами просили предать ситуацию огласке.

В администрации Кемерова пояснили, что главная проблема связана с оформлением земли. Участок, на котором находится конюшня, не принадлежит клубу: он является государственной собственностью и находится в распоряжении Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса.

По информации мэрии, в адрес АНО "КСК "Амазонки" неоднократно направляли письма с возможными вариантами оформления прав на землю. Однако предложенные действия клуб не выполнил. Кроме того, ранее поступали жалобы от жителей ближайшего СНТ на соблюдение санитарных норм и законность использования территории.

– Управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово готово оказать содействие в надлежащем оформлении земельного участка, – отметили в мэрии.

При этом, по данным администрации, организация пока не обращалась туда по вопросу оформления земли под существующими зданиями.