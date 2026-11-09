Власти разрешили кузбассовцам водить детей в баню – подробности

Сегодня, 9 ноября, в Электронном бюллетене Правительства Кузбасса опубликовали постановление о внесении изменений в документ "Об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, на территории Кемеровской области – Кузбасса".

Напомним, первоначальная редакция постановления от 1 июня 2026 года относила бани и сауны к местам, где детям опасно находиться. Исключение делали только для помещений при спортивных объектах, фитнес-центрах и других физкультурно-спортивных организациях. Причём не всех, а только включённых в подкласс "Деятельность в области спорта" по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2024.

Теперь формулировку изменили. Согласно новой редакции, детям вредно находиться в банях и саунах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих.

– Бани (сауны) в случае нахождения в них детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)…, – написано в документе.

Исключение для спортивных и фитнес-объектов также сохранили.

Напомним, 31 января в сауне Прокопьевска погибли пять подростков, что повлекло масштабные проверки саун по всему региону.