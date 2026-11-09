Дворец культуры металлургов в Новокузнецке отметил 90-летний юбилей

За время своего существования дворец не раз ремонтировался, в том числе менялись цветовые решения фасадов. Нынешний этап призван максимально точно восстановить первоначальный облик здания. На данный момент реставрационные работы продолжаются на восточном и южном фасадах. Финансирует работы ЕВРАЗ ЗСМК.

Архитектурная ценность дворца – в его стилистике, переходной от конструктивизма к неоклассике. Фасады украшают вертикальные пилястры и 114 барельефов на тему индустриализации. Ключевая задача реставраторов – подчеркнуть и сохранить элементы, объединяющие архитектурные эпохи, чтобы передать будущим поколениям культурный символ города.