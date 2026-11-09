Дворец культуры металлургов в Новокузнецке отметил 90-летний юбилей

В Новокузнецке 90 лет исполнилось Дворцу культуры металлургов – первому дворцу культуры города. Здание открылось 5 ноября 1936 года и за девять десятилетий стало одним из значимых культурных символов Новокузнецка.
Изначально здесь работали библиотека, театральная студия, различные кружки, дом техники и музей Кузнецкого металлургического комбината. Ещё весной 1936 года перед южным фасадом здания заложили Сад металлургов.
Сегодня дворец продолжает работать по своему назначению. В 12 творческих коллективах занимаются более 700 человек разных возрастов. Коллективы регулярно становятся обладателями Гран-при на конкурсах и фестивалях. Кроме того, в здании находятся библиотека, общественная организация "Ветераны ЕВРАЗа – Сибирь" и другие учреждения.
Дворец культуры металлургов является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас здесь продолжается реставрация, цель которой – вернуть зданию его исконный облик. Специалисты уже заменили кровлю, укрепили фундамент, восстановили исторические цвета стен и барельефов, смонтировали водосточную систему и вернули зданию историческое написание названия.
За время своего существования дворец не раз ремонтировался, в том числе менялись цветовые решения фасадов. Нынешний этап призван максимально точно восстановить первоначальный облик здания. На данный момент реставрационные работы продолжаются на восточном и южном фасадах. Финансирует работы ЕВРАЗ ЗСМК.
Архитектурная ценность дворца – в его стилистике, переходной от конструктивизма к неоклассике. Фасады украшают вертикальные пилястры и 114 барельефов на тему индустриализации. Ключевая задача реставраторов – подчеркнуть и сохранить элементы, объединяющие архитектурные эпохи, чтобы передать будущим поколениям культурный символ города.