Копали без разрешения: в Кузбассе разгорается скандал вокруг древнего памятника

В Новокузнецке разгорается нешуточный скандал вокруг установки памятника. Как сообщает Om1 Новосибирск, работы возле Спасо-Преображенского собора велись там, где копать строго запрещено, а нужных бумаг на это ни у кого не было.

Управление по охране объектов культурного наследия Кузбасса заинтересовалось стройкой на улице Луначарского. Оказалось, что участок, где ставят постамент святому Прокопию, находится прямо в границах древних памятников – "Острог и город Кузнецк" и "Достопримечательное место "Кузнецк"", а заодно и в охранной зоне самого собора.

По закону на таких территориях вообще запрещено что-либо строить и рыть землю. Единственное исключение – работы по сохранению самого памятника. В ведомстве подчеркнули: выемка грунта на территории археологического памятника при подготовке основания недопустима. И самое главное – разрешений на земляные работы и установку постамента управление не выдавало. Данных о том, что перед стройкой здесь проводили археологические исследования, у специалистов тоже нет.

Теперь в управлении собираются выяснить, кто и как организовал эти работы. Исполняющая обязанности начальника управления О. Г. Заварыгина сообщила, что ведомство организует контрольно-надзорные мероприятия, чтобы установить факты проведения работ и привлечь виновных к ответственности. По итогам проверки будет дана правовая оценка оставшимся вопросам.