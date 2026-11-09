В Шерегеше убили медведя, который возомнил себя туристом

На кузбасском горнолыжном курорте выследили и добыли медведя, который накануне бегал по склонам горы, сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

– В рамках разрешения на регулирование численности был произведён отстрел медведя, который появился на курорте Шерегеш, – сказали в ведомстве.

Собеседник отмечает, что в понедельник зверя заметили в секторе Е. Оперативная группа отогнала непрошеного гостя за пределы курорта и застрелила в лесу.

Инспекторы с охотниками продолжат патрулировать местность, чтобы проверить, нет ли в Шерегеше других опасных для людей медведей, которые не впали в спячку.

Ранее очевидцы сообщали, что по горнолыжным склонам, где обычно катаются туристы, в Шерегеше бегает медведь. Очевидцы резко передумали подниматься на гору.