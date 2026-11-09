"Приходится извиняться": Нонна Гришаева объяснилась за отсутствие звания народной артистки России

Нонна Гришаева поделилась, что уже не раз извинялась за то, что до сих пор не стала народной артисткой России. В разговоре с Туттой Ларсен в проекте "Нетленка" актриса призналась: почему ей не присвоили звание, она не знает. Как рассказала Гришаева, вместо звания её наградили орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

– Хотя тоже странно, потому что обычно этот орден дают уже народным. У меня как-то перескочили через звание и дали орден. Я не совсем понимаю, почему так случилось, – поделилась актриса.

Александр Нестеров, муж Нонны Гришаевой, признался, что эта история задевает его сильнее, чем супругу. На его взгляд, народ теперь окончательно перестал влиять на присвоение этого звания. При этом Нестеров считает, что раньше народными артистами становились куда чаще, сообщает издание "Абзац".