Пятеро погибли в 48 ДТП за неделю: сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 2 по 8 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Кузбасса пресечено 4 466 нарушений правил дорожного движения: 198 – среди пешеходов, 4 268 – среди водителей.
- 157 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 211 – попались на езде без прав;
- 164 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 164 – нарушили правила перевозки детей;
- 269 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 129 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 138 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 212 – не пропустили пешехода.
Произошло 48 ДТП, в которых 5 человек погибли и 60 травмированы.
С начала года произошли 363 аварии с участием пешеходов, 31 человек погиб, 350 ранены, в том числе 82 ребёнка.
Для предупреждения ДТП с пешеходами из-за сокращения светового дня Госавтоинспекция Кузбасса с 9 по 20 ноября проводит комплекс мероприятий в рамках акции "Засветись!".
Основная цель – напомнить пешеходам, особенно детям, о повышенных рисках в тёмное время суток и популяризировать использование световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и автобусными остановками, а также быть готовыми к появлению людей на проезжей части.
Пешеходам напоминают, что переходить улицу нужно только по зебре, а в тёмное время суток и ненастье – наносить на одежду световозвращающие элементы.
В селе Тамбар инспекторы ДПС остановили автомобиль "ВАЗ-2199". За рулём находилась 40-летняя местная жительница, не имеющая водительских прав. Освидетельствование выявило у женщины опьянение.
На автоледи составлены протоколы о нетрезвой езде без прав. Статья предполагает штраф в размере 45 000 рублей или арест до 15 суток.
Инспекторы ДПС остановили "ВАЗ 21074" для проверки документов. За рулём сидел 16-летний подросток, не имеющий прав. На юношу составили протокол о езде без права управления. На отца – за передачу управления лицу без прав.
Решается вопрос о привлечении взрослого к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына и постановке семьи на профилактический учёт.
Полицейские и педагоги Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения привели многочисленные примеры из реальной практики, наглядно показав, к каким последствиям приводят необдуманные решения на дороге. Особое внимание уделили административной ответственности, которая грозит нарушителям.
Отдельной темой разговора стали "дорожные ловушки" – ситуации, когда опасность скрыта от взгляда пешехода и водителя.
В конце встречи участникам показали реальные кадры аварий. Видеоролик произвёл на студентов сильное впечатление.
"Дорожная азбука" прошла для воспитанников детского сада. Беседа началась с простых, но очень важных вопросов: что такое "зебра", зачем нужен светофор и почему нельзя играть на проезжей части.
Инспекторы подробно объяснили, как правильно переходить дорогу, смотреть по сторонам и почему так важно быть внимательным даже на знакомой улице.
В конце встречи дошколята поблагодарили полицейских и пообещали всегда соблюдать правила.