Пятеро погибли в 48 ДТП за неделю: сводка Госавтоинспекции Кузбасса

Для предупреждения ДТП с пешеходами из-за сокращения светового дня Госавтоинспекция Кузбасса с 9 по 20 ноября проводит комплекс мероприятий в рамках акции "Засветись!".

Основная цель – напомнить пешеходам, особенно детям, о повышенных рисках в тёмное время суток и популяризировать использование световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и автобусными остановками, а также быть готовыми к появлению людей на проезжей части.

Пешеходам напоминают, что переходить улицу нужно только по зебре, а в тёмное время суток и ненастье – наносить на одежду световозвращающие элементы.