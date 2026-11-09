В Кузбасс привезли тонны томатов с опасным вирусом – подробности

За десять месяцев 2026 года в Кузбасс ввезли 9,4 тысячи тонн импортной растительной продукции. Однако фитосанитарные проверки выявили в некоторых партиях опасный карантинный вирус.
Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 1 января по 31 октября в Кузбасс поступали овощи, фрукты и другая растительная продукция из Казахстана, Киргизии и Белоруссии общим весом 9,4 тысячи тонн.
Больше всего привезли репчатого лука – 3,1 тысячи тонн. На втором месте оказались арбузы – 2,3 тысячи тонн. Также в Кузбасс завезли 796,6 тонны томатов, 643 тонны капусты, 473,5 тонны огурцов и 223 тонны дынь. Кроме того, поступали картофель, яблоки, абрикосы, перец, тыква и баклажаны.
Из Киргизии поставляли морковь, сливы, лук, картофель, ягоды, дыни и капусту. Ещё 1,2 тысячи тонн ячменного солода поступило из Белоруссии.
Во время фитосанитарного контроля специалисты трижды обнаружили карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата.
– Более 13 т подкарантинной продукции импортного происхождения возвращено собственнику, – сообщает ведомство.
Всего на плодоовощную продукцию оформили 477 актов карантинного фитосанитарного контроля. Остальной проверенный товар получил разрешение на дальнейшую продажу в Кузбассе.
Напомним, ранее стало известно, что в семи кафе Кемерова выявили грубые нарушения.