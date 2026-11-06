В 7 кафе Кемерова выявлены грубые нарушения: список мест

В семи кафе Кемерова нашли проблему с учётом продуктов: заведения готовили блюда из мяса и рыбы, но их площадки не были зарегистрированы в системе ветеринарного учёта. С 23 по 28 октября Россельхознадзор вынес владельцам предостережения.

В список попали кафе "Шаурма у медведя", "Лаваш-Маваш", "Урбан гриль", "Doner home", "Ханай", "Чайхана зам зам" и "Замесъ". По данным ведомства, в заведениях использовали говядину, свинину, курицу и лосося.

Без зарегистрированной площадки нельзя правильно оформить ветеринарные документы на поступающее сырьё в системе "Меркурий". А без таких документов сложнее проследить путь продуктов: откуда они привезены, прошли ли обязательную проверку и не истёк ли срок годности. Россельхознадзор отмечает, что в такой ситуации происхождение сырья и результаты его ветеринарно-санитарной экспертизы нельзя подтвердить.

– Такая ситуация создаёт риски для здоровья потребителей и является нарушением требований ветеринарного законодательства, – отметили в Россельхознадзоре.

Предостережения связаны с требованиями ветеринарного законодательства. Они не означают, что кафе закрыли или что в блюдах нашли опасные продукты: в сообщении ведомства говорится о незарегистрированных площадках и проблемах с оформлением документов на сырьё.