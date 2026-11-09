В Кузбассе вскрылись опасные нарушения на заводе – угрожали поездам

В Кузбассе после проверки транспортной прокуратуры заводу пришлось повторно ремонтировать железнодорожные вагоны и их детали.
Беловская транспортная прокуратура проверила работу вагоноремонтного завода в Кузбассе.
– Установлено, что вопреки требованиям законодательства на предприятии допускались нарушения технологии ремонта подвижного состава и его составных частей, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Транспортный прокурор внес руководителю предприятия представление.
После вмешательства надзорного ведомства завод повторно отремонтировал семь вагонов, 12 подшипников и 34 колёсные пары.
Кроме того, восемь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителя завода привлекли к административной ответственности по статье о действиях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Ему назначили штраф.
Напомним, ранее в Кузбассе произошло жуткое ЧП – поезд задавил раненого медведя, вышедшего к людям.