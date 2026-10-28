"Отмучился": поезд задавил в Кузбассе раненого медведя, вышедшего к людям

В ночь на среду, 28 октября, около Калтана поезд задавил медведя. Изначально об этом рассказали местные жители в соцсетях.

– Отмучился, – сообщил дачник.

Он указал, что медведь был с больной лапой и хромал. Его бег возле дач в Озерках удалось заснять на уличную камеру.