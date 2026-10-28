"Отмучился": поезд задавил в Кузбассе раненого медведя, вышедшего к людям

Минувшей ночью в Кузбассе поезд протаранил раненого мишку, который бегал возле дач.
В ночь на среду, 28 октября, около Калтана поезд задавил медведя. Изначально об этом рассказали местные жители в соцсетях.
– Отмучился, – сообщил дачник.
Он указал, что медведь был с больной лапой и хромал. Его бег возле дач в Озерках удалось заснять на уличную камеру.
В областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства подтвердили эту информацию сайту VSE42.Ru.
– Министерство <...> подтверждает происшествие с медведем на железной дороге, инспектор выезжал на место для его оформления, – сказали в ведомстве.
Напомним, за последние несколько дней кузбассовцы видели медведей или их следы в самых разных уголках региона.