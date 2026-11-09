Еще один роддом Новокузнецка возобновил работу – подробности

В Новокузнецке возобновил работу второй акушерский стационар Первой больницы. После плановой санитарной обработки роддом снова готов принимать беременных женщин.
Как сообщили в Первой больнице Новокузнецка, стационар № 2 откроется сегодня, 9 ноября, в 15:00.
В помещениях покрасили палаты и лестничные марши, отремонтировали системы отопления, прочистили систему медицинских газов. Также косметический ремонт провели в кабинете УЗИ, лаборатории и процедурном кабинете.
– Наши врачи и акушеры снова готовы принимать будущих мам, помочь и поддержать в самый важный момент, – подчеркнули в медучреждении.
Акушерское отделение находится по адресу: Новокузнецк, проезд Ижевский, 16. Получить дополнительную информацию о работе роддома можно по телефону справочной службы: 8 (3843) 528-396.
Напомним, роддом № 2 закрыли на плановую санитарную обработку 19 октября. В тот же день после капитального ремонта открыли акушерский стационар №3. На его обновление власти выделили почти 100 миллионов рублей.