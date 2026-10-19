В Новокузнецке наконец-то открывается шикарный роддом – и тут же закрывается другой

В южной столице Кузбасса начинает принимать пациентов акушерский стационар №3 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 на улице Авиаторов, 88, сообщает областное министерство здравоохранения.

В роддоме 109 коек. Там работают четыре отделения: акушерское физиологическое, патологии беременности, новорождённых с палатой интенсивной терапии, а также анестезиологии и реанимации для женщин.

Кроме того, предусмотрены пять родовых залов, две операционные. Стационар рассчитан на 2,5 тысячи родов в год.

Вместе с тем роддом №2 на проезде Ижевском, 16 в понедельник закрывается на плановую санитарную обработку.

– С 19 октября по 8 ноября будет проходить плановая санитарная обработка. Она проводится ежегодно и является частью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, – сказали в Минздраве.

9 ноября роддом №2 возобновит работу, а до тех пор пациенток перенаправят в открывшийся роддом №3.

Что касается того самого скандального роддома, где на новогодних праздниках массово умерли младенцы, там тоже запланирован ремонт. Сроки пока не называются, ещё только подготовлено медико-техническое задание на проектирование.

Напомним, после трагедии и закрытия первого роддома в Новокузнецке осталось всего одно родительное отделение. И это не только на город-полумиллионник, но и на соседние территории – Калтан, Киселёвск, Осинники и не только. После этого на ремонт роддома №3 власти выделили почти 100 млн рублей.