Цыганка-нелегалка с подругой обчистила женщину в Кузбассе

В Прокопьевске полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег у 90-летней пенсионерки. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть обратилась сама местная жительница.

– Она сообщила, что из ее квартиры похищены 5 500 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

По версии следствия, вечером к дому пенсионерки подошли две незнакомые женщины. Под предлогом покупки недвижимости они проникли в квартиру и начали отвлекать хозяйку разговорами. Бабушка ответила, что не знает, продают ли поблизости дома, и попросила их уйти. После ухода гостей она обнаружила, что из кошелька в тумбочке пропали деньги.

Сыщики вычислили подозреваемых. Ими оказались две женщины. Одна из них – 34-летняя местная жительница, ранее судимая за имущественные преступления. Вторая – 49-летняя гражданка соседнего государства, которая находилась в России незаконно.

Полицейские выяснили, что во время визита 34-летняя женщина заметила портмоне на тумбочке. Дождавшись, когда хозяйка отвлечется, она вытащила деньги, и вместе со знакомой они ушли.

Следователь возбудил уголовное дело о краже. Ущерб воровка возместила пенсионерке в полном объеме. Кроме того, на 49-летнюю свидетельницу составили протокол за нарушение правил пребывания в России. Ей назначили штраф в 2 000 рублей с выдворением из страны и запретом на въезд на 5 лет. До исполнения решения женщину поместили в Центр временного содержания.

90-летняя пенсионерка тепло поблагодарила полицейских за оперативность и неравнодушие.