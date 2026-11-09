Число пенсионеров в Кузбассе стремительно сокращается – сколько их сейчас

В Кузбассе сократилась доля пожилого населения, следует из статистических данных Соцфонда и Кемеровостата.

Так, на 1 августа 2026 года в регионе проживали 762 294 пенсионера, в то время как на ту же дату 2022 года таковых было 815 956 человек. То есть за четыре года пенсионеров стало меньше на 54 тысячи человек.

При пересчёте на общую численность населения, которая в 2022 году была 2 592 013 человек, а в 2026-м – 2 548 000, выходит, что четыре года назад пенсионеры составляли 31,5% от всех, а сейчас – 29,9%.

Важно учитывать, что пенсионный возраст за эти годы постепенно повышался. Если в 2022 году мужчины выходили на заслуженный отдых в 61 год, а женщины – в 56 лет, то в нынешнем году – 64 и 59 лет соответственно.

Работающих пенсионеров в Кузбассе, по последним данным, 155 150 человек, их средняя пенсия – 25 786 рублей. Неработающих – 607 144 человек, им государство платит в среднем 26 212 рубля.