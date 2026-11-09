Происшествия

"Как-то хреново начинается сезон": снежная масса раздавила базу спасателей в Шерегеше

На кузбасском горнолыжном курорте в беду попали спасатели: снег обрушился на их базу.

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В Шерегеше на Мустаге уничтожена одна из баз спасателей, о чём они рассказали в соцсетях.

– Базу спасателей раздавила снежная масса, сошедшая с соседнего здания <...> Как-то хреново начинается не начавшийся горнолыжный сезон 26-27, – сказал автор публикации.

Инцидент произошёл ночью, когда на базе никого не было. Как результат, никто не пострадал. Прибывшие утром спасатели стали разбирать завалы, оценивать масштаб разрушения и решать, куда им переезжать со снаряжением.

Напомним, без спасателей в Шерегеше никуда, так как туристы постоянно рискуют здоровьем: например, проваливаются с головой в рыхлый снег.

видео: @rescuer_i
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