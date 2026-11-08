Заброшенный парк в Кемерове наконец-то обновят: власти назвали сроки

Вопрос о судьбе Комсомольского парка имени Веры Волошиной местный житель задал в соцсетях мэра Дмитрия Анисимова. Кемеровчанин поинтересовался, планируется ли наконец привести территорию в порядок.

В администрации города пояснили, что муниципальное имущество, расположенное в парке, ещё в 2015 году передали в аренду ООО "БЭЛ и К". Сейчас арендатор совместно с мэрией занимается подготовкой проекта реконструкции.

– После прохождения государственной экспертизы проектной документации будет проводиться работа по поиску источников финансирования реконструкции парка, – уточнили в администрации.

В частности, рассматривается возможность привлечь средства федеральных программ, направленных на благоустройство общественных пространств.

В мэрии обозначили возможный срок реновации парка – 2027–2028 годы.

Напомним, ранее жители Кемерова неоднократно жаловались на заброшенное состояние парка. Прошлой зимой его и вовсе похоронили под снегом. Также власти уже рассказывали о планах ремонта общественного пространства – тогда они сообщили, что денег на его реконструкцию в 2026 году нет.