Посадил ребенка на квадроцикл: в Кузбассе будут судить отца после ДТП

По данным следствия, 54-летний житель Прокопьевска знал, что его 15-летний сын не имеет водительского удостоверения, однако всё равно передал ему квадроцикл и разрешал выезжать на нём на дороги общего пользования.

Во время одной из таких поездок случилась авария.

– Мальчик, управляя квадроциклом, стал участником дорожно-транспортного происшествия, – сообщает Следком Кузбасса.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и завершили расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют во вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что дети на квадроцикле устроили аварию на парковке в Новокузнецке и скрылись.