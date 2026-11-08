За неделю – 36 жертв в Кузбассе: прокуратура озвучила пугающую статистику

За неделю 36 кузбассовцев стали жертвами дистанционного мошенничества.

Как сообщает прокуратура Кузбасса, больше всего пострадавших – 17 человек – столкнулись с незаконным списанием денег с банковских счетов. В том числе мошенники оформляли на граждан кредиты.

Ещё пятеро жителей поверили обещаниям лёгкого заработка на инвестициях. Столько же попались на уловки лжесотрудников различных организаций и структур.

Шесть человек потеряли деньги после взаимодействия с мошенниками, разместившими объявления на онлайн-сервисах. Ещё трое доверились сообщениям в социальных сетях, которые поступили со взломанных аккаунтов знакомых.

Общий ущерб за неделю составил 16 миллионов 766 тысяч рублей.

– Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 3 млн 825 тыс. рублей – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей из-за мусорных баков.