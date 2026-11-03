В Кузбассе пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей из-за мусорных баков

В Новокузнецке жертвой мошенников стала 78-летняя женщина. Аферисты выманили у нее более 1,3 млн рублей, сообщает полиция Кузбасса.

Сначала пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся работником сферы ЖКХ. Он попросил продиктовать код из СМС, объяснив это необходимостью заменить мусорные баки.

Вскоре после этого с горожанкой связался другой мужчина, который назвался сотрудником финансовой организации. Он заявил, что переданный код попал к злоумышленникам и теперь те якобы пытаются оформить кредиты на имя пенсионерки.

– Звонивший напугал потерпевшую уголовной ответственностью и потребовал отдать все сбережения на проверку, – уточнили в ведомстве.

Женщина поверила звонившему. Сначала она отдала курьеру 900 тысяч рублей наличными, а затем перевела ещё около 430 тысяч рублей на указанный мошенниками счёт.

Лишь спустя некоторое время пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как бабушка сказала "кислород" и потеряла почти 4 млн рублей в Кузбассе.