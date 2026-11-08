В ХМАО магниты соединились внутри малыша и пробили ему кишечник

Малыша в экстренном порядке доставили в Сургутский центр охраны материнства и детства. Родители обратились за помощью после того, как у ребёнка поднялась температура, начались рвота, жидкий стул и сильная боль в животе.

Рентгенография помогла врачам установить причину резкого ухудшения состояния. Выяснилось, что 28 магнитов притянулись друг к другу через стенки кишечника. Это привело к непроходимости и образованию десяти отверстий. В результате у малыша развился перитонит – тяжёлое воспаление, представляющее прямую угрозу жизни.

Медики экстренно провели операцию: извлекли магниты и ушили повреждённые участки кишечника. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, сейчас ребёнок находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, однако лечение продолжается. Малыш перенёс тяжёлое воспаление и сложное хирургическое вмешательство.

Врачи предупреждают родителей об опасности магнитных конструкторов, в том числе "неокубов", для маленьких детей. Проглоченные магниты могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника, сдавливать ткани и вызывать их повреждение. В тяжёлых случаях это приводит к перитониту и может закончиться гибелью ребёнка.

Если есть подозрение, что малыш что-либо проглотил, не ждите появления симптомов – немедленно обратитесь за медицинской помощью, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе врачи вернули женщину в спорт уникальной операцией.