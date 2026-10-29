Врачи Кузбасса вернули женщину в спорт уникальной операцией

В Прокопьевском ортопедо-хирургическом центре помогают вернуться в профессию инструктору по горным лыжам. Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, женщина получила тяжелую травму – повредила переднюю крестообразную связку левого колена и оба мениска.

Обычно в таких ситуациях врачи удаляют мениски частично или полностью.

– Но женщина больше не смогла бы вести активный образ жизни, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Врач-травматолог-ортопед Начын Монгуш пошел другим путем. Он сделал эндоскопическую операцию и установил специальные импланты. Благодаря этому удалось восстановить поврежденные структуры и сохранить нормальную анатомию и работу коленного сустава.

Пациентку уже выписали из стационара, чувствует она себя нормально. Теперь ее ждет комплексная реабилитация: нужно вернуть объем движений и укрепить мышцы и связки. После этого – постепенное возвращение к спортивным нагрузкам.