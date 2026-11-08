Хотели уберечь волосы, а устроили катастрофу: трихолог раскрыла главную ошибку зимой

Моете голову раз в неделю, чтобы не пересушить волосы зимой? Такая забота может обернуться обратным эффектом. Врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог и сооснователь сети клиник Unité clinic Анастасия Волкова рассказала журналисту VSE42.RU, какая привычка в холодный сезон вредит коже головы и может провоцировать поредение волос.

По словам специалиста, одна из самых распространённых ошибок – слишком редкое мытьё головы из страха пересушить волосы. Некоторые сокращают водные процедуры до одного раза в неделю, считая, что под шапкой волосы пачкаются медленнее.

Однако головной убор не защищает кожу головы от загрязнений. Напротив, как отмечает врач, под ним создаётся так называемый парниковый эффект: смешиваются кожное сало, пот, остатки укладочных средств и отмершие клетки кожи. При длительном накоплении себум окисляется и может способствовать развитию микровоспалений вокруг волосяных фолликулов.

– Самая парадоксальная и вредная привычка – редкое мытьё головы зимой из страха пересушить волосы, – отметила трихолог.

Врач объясняет: воспалительные процессы могут негативно влиять на работу волосяных луковиц, нарушать нормальный цикл роста волос и со временем способствовать их диффузному поредению.

При этом отказываться от мытья головы ради сохранения волос не стоит. Очищать кожу нужно по мере загрязнения – частота зависит от индивидуальных особенностей и того, насколько быстро появляется жирность.

– Правильный подход – мыть голову по мере загрязнения кожи, используя мягкие шампуни со сбалансированным pH, которые бережно очищают и не нарушают липидный барьер, – подчеркнула эксперт.

По словам дерматовенеролога, зимой важно не пытаться как можно дольше обходиться без мытья, а подобрать подходящий уход. Состояние волос зависит не только от масок и бальзамов, но и от здоровья кожи головы.

Напомним, ранее эксперт назвала три тревожных признака, по которым можно понять, что пора идти к трихологу.