В Кузбассе бесследно исчез пенсионер в камуфляжной куртке – ищут уже 10 дней

Волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в п. Чистая Грива Новокузнецкого муниципального округа пропал 72-летний Курманов Виктор Васильевич.

– С 29 октября 2026 года его местонахождение неизвестно, – подчеркнули волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения мужчина был одет в зеленую куртку камуфляжной расцветки, черные сапоги и черную шапку с козырьком.

Если вам что-либо известно о том, где пенсионер находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.

Напомним, ранее редакция VSE 42.RU писала о том, что в Кузбассе почти 300 человек пропали без вести за месяц.