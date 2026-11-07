Общество

Проверяющие устроили в Кузбассе охоту на английские вывески – скольких поймали

Кузбасские контролёры вычислили сотни нарушителей, которые не торопятся переделывать вывески с английского языка на русский.

Роспотребнадзор по состоянию на 1 октября выявил 264 нарушения закона, который предписывает с 1 марта использовать в оформлении вывесок русский язык, а иностранный – только как дополнительный.

– По каждому выявленному факту в адрес контролируемого лица направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, – сообщает ведомство.

Например, злостная нарушительница выявлена в Гурьевске – бизнеследи владеет секонд-хендом на улице Ленина, 68. На входе висело название, которое возмутило проверяющих: на магазине была вывеска SECOND HАND.

Проверяющие велели ИП Коваленко Н.И. устранить нарушение, но женщина ничего не сделала. Тогда Роспотребнадзор подал на хозяйку в суд, а тот предписал даме подчиниться. Уже после этого вывеску SECOND HАND сняли.

Фото: 2gis / AntoN .
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