Проверяющие устроили в Кузбассе охоту на английские вывески – скольких поймали

Роспотребнадзор по состоянию на 1 октября выявил 264 нарушения закона, который предписывает с 1 марта использовать в оформлении вывесок русский язык, а иностранный – только как дополнительный.

– По каждому выявленному факту в адрес контролируемого лица направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, – сообщает ведомство.

Например, злостная нарушительница выявлена в Гурьевске – бизнеследи владеет секонд-хендом на улице Ленина, 68. На входе висело название, которое возмутило проверяющих: на магазине была вывеска SECOND HАND.

Проверяющие велели ИП Коваленко Н.И. устранить нарушение, но женщина ничего не сделала. Тогда Роспотребнадзор подал на хозяйку в суд, а тот предписал даме подчиниться. Уже после этого вывеску SECOND HАND сняли.