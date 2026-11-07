Скончалась народная артистка РСФСР – звезда "12 стульев" и "Калины красной"

На 88‑м году жизни скончалась Лидия Федосеева‑Шукшина – народная артистка РСФСР, сообщает Ugra-news.ru со ссылкой на дочь звезды.

– Умерла моя мама, раба Божья Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди! – сказала дочь Мария.

Первые годы жизни артистки были тяжёлые: родилась она в Ленинграде за несколько лет до блокады.



Уже будучи подростком, она занималась в драмкружке ленинградского Дома кино. В 1964 году окончила ВГИК. Училась в мастерской легендарных педагогов – народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.



В кино попала ещё студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Известность принесла картина "Сверстницы" (1959) и роль студентки Тани.

Ещё популярнее Лидия Федосеева‑Шукшина стала благодаря фильмах Василия Шукшина, за которого она в 1964 году вышла замуж. Знаковыми работами стали "Печки‑лавочки" и "Калина красная". Всего исполнила более 80 ролей, в том числе мадам Грицацуеву в "Двенадцати стульях" Марка Захарова и Веру Васильевну в драме "Вам и не снилось…".

В последние годы здоровье актрисы ухудшилось: в 2023 году перенесла инсульт, а в конце 2026 года – попала в больницу из‑за сердечной недостаточности.