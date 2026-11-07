Бичи-соседи превратили жизнь кузбассовцев в сущий ад – что решил суд

Жителям многоквартирного дома в Кузнецком районе Новокузнецка пришлось провернуть целую эпопею в надежде наказать соседей-бичей, превративших их жизнь в сущий ад.

Как рассказывает Кузнецкий районный суд Новокузнецка, истец долгое время терпел отвратительный запах нечистот, а когда попал к соседям, увидел полную жуть.

– Квартира ответчиков была захламлена мусором, пищевыми отходами и старыми вещами, в ней имеются тараканы и постельные клопы, которые распространялись по подъезду и проникали в соседние квартиры. Кроме того, в квартире был сломан унитаз, слив осуществлялся вручную, а вентиляционные каналы оказались самовольно заклеены, – сказали в суде.

Более того, окна не были заменены и герметизированы.

Истец специально вызвал экспертов Центра гигиены и эпидемиологии, чтобы те сделали замеры в квартире и на общедомовой территории. В результате там выявили повышенную концентрацию аммиака.

Заявитель требовал с ответчиков в равных долях 20 тысяч рублей в качестве компенсации. Суд частично удовлетворил требования.

Однако возьмутся ли соседи-бичи за голову после разгрома в суде, неизвестно.