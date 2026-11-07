Подросток расшатал "поющие трубы" в Кузбассе – пришлось краснеть его маме

Подросток, гулявший в беловском парке "Юность", повредил арт-объект "Поющие трубы", сообщили в субботу в областном МВД.

Стражи порядка просмотрели записи с камер и вычислили пятерых подростков от 14 до 16 лет, которые гуляли в парке.

– Несовершеннолетние стали раскачивать импровизированные музыкальные инструменты арт-объекта "Поющие трубы", после чего один из них разбежался и пнул по детали инсталляции, повредив крепление, – сказали в полиции.

14-летнего шкодника нашли и вызвали вместе с матерью в отдел. Объяснить своё поведение вредитель не смог. Со всеми участниками стражи порядка провели серьёзный разговор.

На мать школьника, который пнул трубы, составлен протокол о неисполнении воспитательских обязанностей, за что грозит штраф 2 000 рублей. Юного вандала также могут поставить на учёт.

А ещё устанавливается причинённый арт-объекту ущерб, и мэрия вполне может потребовать компенсацию.