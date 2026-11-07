В российском городе машина провалилась в раскопанную дорожниками яму

В ночь на пятницу в Липецке на улице Гагарина LADA Vesta рухнула в яму, которую выкопали дорожники. Не удержали машину даже бетонные блоки, установленные вокруг. Автомобиль нырнул под землю и получил значительный урон. В салоне сработала подушка безопасности.

В областном УМВД устанавливается личность водителя автомобиля. Сразу это сделать не получилось, так как водитель сбежал.

– Водитель покинул место ДТП, – отметили в полиции.

Днём в пятницу легковушку вытащили из котлована.

Инцидент пролил свет на давно назревшую проблему в Липецке: многие дорожные раскопки ведутся без должного оформления, из-за чего места не попадают на специальную карту или остаются на ней даже после завершения ремонта. Работу на Гагарина проводила "РИР Энерго". GOROD48 насчитал 87 раскопок компании с просроченными сроками восстановления благоустройства.