Полиция ворвалась домой к кузбассовцам – что у них нашли

Накануне в Мариинском округе поймали двоих любителей запрещённых субстанций. Как сообщает в субботу областное МВД, поступила оперативная информация о наркотиках в одном из посёлков. Стражи порядка ворвались домой к подозреваемым и нашли богатый запас.

– По местам их проживания оперативники обнаружили и изъяли три пакета с коноплей. Исследование показало, что общая масса изъятой марихуаны составила 1,5 кг, – сказали в полиции.

Задержаны сельчане 49 лет и 51 года. "Травку" они готовили для себя. На любителей "расширять сознание" завели уголовные дела о хранении наркотиков в крупном размере. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.