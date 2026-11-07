Происшествия

Медведи не то, чем кажутся: кузбассовцы приняли за мишек совершенно иных существ

Кузбассовцы снова сообщают о приближении гигантских хищников к людям. Инспекторы поехали проверять и пришли к неожиданному выводу.

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Накануне в Яшкинском округе сняли на видео крупных животных, разгуливающих по полям около дороги. Пользователь соцсетей снял зверей на камеру и указал, что видел их между деревнями Ботьево и Саломатово.

Автор записи был полностью убеждён в том, что встретил именно мишек. Однако медведи были не тем, чем казались.

Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко позже сообщил, что инспекторы, обратив внимание на сигнал, выехали на место. Следов косолапых не нашли, но зато встретили кабанов – именно их заснял впечатлительный очевидец.

Расслабляться при встрече с кабаном тоже не стоит. Напомним, охотник раскрыл, чем дикий кабан страшнее медведя.

В этот сезон кузбассовцы не раз видели медведей там, где их нет. Например, принимали за мишек экстремалов на квадроциклах. Но часто сигналы были правдивы: медведи массово повадились ходить к людям из-за неурожая в тайге.

Фото: тг / Инцидент Кузбасс
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