В Якутии жена убила мужа в споре за квартиру

По версии следствия, она напала на мужа с ножом, когда тот не согласился с её мнением по поводу жилплощади, сообщает КП-Якутия.

Трагедия произошла 5 июля 2026 года в квартире на улице Карла Миллера в Олекминске. В тот вечер женщина была в состоянии алкогольного опьянения, дома находился и её муж. Супруги обсуждали бытовые темы, пока речь не зашла о квартире: каждый пытался отстоять своё мнение о том, кому принадлежат квадратные метры. Когда аргументы кончились, в дело пошла сила.

Женщина отошла на кухню, взяла нож и вернулась к мужу, лежавшему на диване, после чего несколько раз ударила его в грудь. Один из ударов пришёлся прямо в сердце – мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинение и передала материалы в суд, который рассмотрит дело по существу. Якутянке грозит до 15 лет колонии.