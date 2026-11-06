Взрыв во Владикавказе: в МЧС сообщили подробности ЧП

Взрыв произошёл в пекарне во Владикавказе, информация о случившемся появилась днём 6 ноября 2026 года. По предварительным данным, пострадала 41-летняя женщина.
Как сообщает "КП – Северный Кавказ" со ссылкой на МЧС Северной Осетии, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения – на улице Морских Пехотинцев в северо-западном районе города, спальном и активно развивающемся.
Пострадавшую с различными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи Владикавказа. Была она работником заведения или посетителем, пока не уточняется.
"От МЧС России привлекались семь специалистов и две единицы техники", – добавили в ведомстве.
Причину взрыва ещё предстоит установить правоохранителям. По предварительной версии, хлопок мог произойти из-за утечки газа и его скопления в небольшом пространстве.