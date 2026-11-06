Красноярские хирурги спасли младенца с уникальным пороком сердца

Малыш родился в Хакасии и сразу попал на искусственную вентиляцию лёгких. Долгое время специалисты перинатального центра боролись с врождённой инфекцией. Заболевание победили, однако снять маленького пациента с аппарата ИВЛ не удавалось – дышать самостоятельно он не мог.

Причину нашли не сразу: порок "маскировался" под нормальную работу органа и на эхокардиограмме не диагностировался. Маркерами были снижение оксигенации, то есть насыщения крови кислородом, и зависимость от препаратов. Абаканские врачи решили отправить ребёнка в Красноярск.

При дообследовании краевые специалисты выявили легочно-левопредсердную фистулу: при такой аномалии значительная часть венозной крови поступает в артериальное русло, что и снижает оксигенацию. Операция заключалась в перевязке фистулы. На 19-е сутки после вмешательства ребёнка выписали домой – до этого его вернули в перинатальный центр Абакана.