Житель Якутии получил 7,5 года колонии за убийство знакомого одним ударом ножа

Как установили следствие и суд, двое мужчин вместе распивали спиртное в одном из домов на улице Максима Аммосова, и во время застолья 36-летний якутянин вспомнил о прежнем конфликте с 56-летним приятелем.

Старая ссора стала поводом для новой. На почве личной неприязни младший из мужчин схватил нож и ударил знакомого в грудную клетку. Ранение оказалось смертельным: несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший вскоре скончался в больнице, сообщает "КП-Якутия".

Доказательства, собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии, суд признал достаточными. Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Гособвинение поддерживала прокуратура Сунтарского района. В надзорном ведомстве уточнили, что приговор пока не вступил в силу.