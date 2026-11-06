Тяжелые травмы на разрезе: в Кузбассе начали расследование несчастного случая

На Бачатском угольном разрезе произошел несчастный случай. Как сообщает Государственная инспекция труда Кузбасса, 4 ноября 2026 года в 3 часа ночи механик участка получил тяжелые травмы во время монтажа передних колес карьерного самосвала.

По предварительным данным, при подготовке автомобиля с помощью спецтехники работник вручную устанавливал пластиковые модули. Один из них впоследствии отлетел и ударил его.

Когда инспектор выехал на место происшествия, он установил нарушения по охране труда. Сейчас начато расследование несчастного случая, а также инициирована незамедлительная внеплановая проверка.

– Работодатели должны оценивать риски для каждой операции и фиксировать безопасные методы в инструкциях, – пояснил заместитель руководителя инспекции Валерий Бучнев.

В ведомстве напомнили, что опасность может скрываться в самых разных деталях и инструментах, а профилактика спасает жизни и здоровье работников.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в октябре на рабочих местах в Кузбассе произошло 20 несчастных случаев, 11 из которых закончились смертью.