Сергей Бабин из ВТБ: главным драйвером остается рыночная ипотека

"Из-под маски мертвец глядит" - вся правда о Хэллоуине, от кельтов до Руси Каждый год перед Хэллоуином Россия делится на два лагеря - одни наряжаются в вампиров и ведьм, другие – хотят запретить праздник. Он, мол, не наш. Но не всё так просто. Кемеровский культуролог Полина Абрамова рассказала VSE42.Ru про тайны русского Хэллоуина.