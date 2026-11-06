Заблудились в трех соснах? Нейропсихолог раскрыла, как победить "топографический кретинизм"

Как отметила нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с изданием "Абзац", научиться находить дорогу и преодолеть топографическую дезориентацию можно благодаря разным упражнениям. Эксперт объяснила, что помочь в этом может развитие пространственного мышления.

По словам специалиста, человек путается в маршрутах не из-за лени или рассеянности: дело в том, как устроена работа его мозга. Навигацией занимается целая сеть участков – от гиппокампа до хвостатого ядра. У некоторых людей именно хвостатое ядро берет на себя навигационные задачи, минуя гиппокамп.

Колобова посоветовала чаще опираться на ориентиры и специально запоминать приметные объекты, которые бросаются в глаза.

– Работа с картами, изучение маршрута по карте с последующим воспроизведением его схем по памяти, тренировка визуальной памяти, пространственная активность – танцы, спорт, рисование – любые занятия, которые требуют работы с движением и формой, – сказала собеседница СМИ.

Как объяснила нейропсихолог, важно учиться воспринимать окружающий мир в пространстве. Таким образом, по мнению специалиста, дезориентация – не приговор: ее можно постепенно ослаблять тренировками, а не упреками в невнимательности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".