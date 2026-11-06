Купил пароли и оформил займы: кузбассовец ответит за проделки в интернете

В Новокузнецке перед судом предстанет 30-летний местный житель, который нашел крайне сомнительный способ заработать в интернете. Как сообщает полиция Кузбасса, все началось с того, что жителю Анжеро-Судженска начали приходить сообщения о долгах по микрозаймам, которые он никогда не оформлял.

– Причиненный ущерб составил около 15 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сыщики вышли на след жителя Новокузнецка. Выяснилось, что он купил в одном из мессенджеров логин и пароль от чужого аккаунта на портале госуслуг. Влез в чужой профиль, взял оттуда личные данные мужчины и от его имени оформил займы в микрофинансовых организациях. Деньги, само собой, перевел на свои счета.

Когда полицейские пришли к нему домой с обыском, они обнаружили настоящий арсенал: два мобильных телефона, 12 банковских карт и 29 сим-карт. Видимо, для дальнейших афер.

Сейчас дело ушло в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.