Тихая проблема, влияющая на ум ребенка: кузбасские врачи сделали важное предупреждение

Йод особенно важен во время беременности, грудного вскармливания и в первые два года жизни ребёнка. Организм не вырабатывает этот элемент самостоятельно, поэтому он должен поступать с пищей.

– Недостаток данного химического элемента во время беременности может сказаться на развитии мозга и нервной системы ребёнка, – пояснила Екатерина Большанина, заведующая отделением акушерства и гинекологии Клинического консультативно – диагностического центра им. И. А. Колпинского.

В раннем детстве йод также участвует в развитии памяти, внимания и интеллекта.

Врачи советуют использовать в питании йодированную соль и включать в рацион морскую рыбу и морепродукты. Если требуется принимать препараты йода, их должен назначить врач: избыток этого элемента тоже может навредить.

Состояние щитовидной железы можно обсудить с эндокринологом. Будущим мамам врачи рекомендуют проверить её ещё на этапе планирования беременности.