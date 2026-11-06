Ноябрьская распродажа: эксперты раскрыли, на какой товар самый спрос

Почти каждый второй работающий житель Сибирского федерального округа собирается что-нибудь купить на ноябрьских распродажах. Среди тех, кто уже решил участвовать и определился с бюджетом, средняя сумма покупок составит около 19% месячной зарплаты. Такие данные получили эксперты Авито, опросив 10 тысяч жителей России.

Планы на покупки уже есть у 23% работающих жителей СФО. Ещё 29% пока собираются смотреть предложения и решать по ситуации. Не определились с участием 19% опрошенных, 13% скорее не планируют покупать, но могут передумать из-за хорошей скидки. Ещё 16% сказали, что не собираются участвовать в распродажах.

В первую очередь сибиряки присматривают одежду и обувь – этот вариант выбрали 49% участников опроса. Товары для дома и интерьера интересуют 36%, электроника и бытовая техника – 34%. При выборе покупатели чаще всего учитывают соотношение цены и качества, размер скидки и итоговую стоимость. Каждый четвёртый сравнивает цены на разных площадках, а 18% обращают внимание на отзывы и рейтинг.

Большинство респондентов рассчитывают потратить не слишком большую часть дохода: 27% планируют уложиться в 5–10% зарплаты, ещё 22% – в 11–20%. Потратить от 21% до 30% собираются 16%, а от 31% до половины месячного дохода – 7%.

– В целом по рынку мы видим взвешенный подход к тратам: большинство россиян готовятся к распродажам заранее и стараются соотносить расходы с текущим доходом, – комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Возраст тоже влияет на планы: участники опроса от 18 до 24 лет в среднем готовы направить на покупки около 25% месячного дохода. Среди респондентов 45–54 лет этот показатель составляет примерно 18%.