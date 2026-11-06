С бывшего чиновника из Кузбасса требуют взыскать более 190 млн: подробности

Суд в Кемерове рассмотрит иск к бывшему главе Анжеро-Судженска и другим ответчикам. Заявители требуют передать государству многомиллионную сумму. Как сообщили в суде, речь идёт о деньгах, которые, по версии истца, были получены с нарушением антикоррупционных требований.

– Сумма ущерба, причинённого интересам Российской Федерации в рамках антикоррупционного законодательства, составляет более 190 миллионов рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Иск поступил в Рудничный районный суд и принят к рассмотрению. В нём говорится о запретах и обязанностях, которые закон устанавливает для людей, занимающих публично значимые должности. Истец считает, что эти требования были нарушены, и просит обратить спорные средства в доход Российской Федерации.

Суд назначил подготовку к делу. На этом этапе предстоит собрать и изучить материалы, необходимые для его рассмотрения.