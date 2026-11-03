Стало известно, кто избил и ограбил главу свердловского «Народного фронта»

Что произошло

Всё случилось в ночь на 2 ноября. По предварительным данным "КП-Екатеринбург", у общественника возник конфликт с 21-летним парнем, который пришёл в бар "Молодость" вместе с 40-летней матерью. Молодой человек ударил Савина кулаком – а женщина, по версии следствия, подобрала выпавший из рук телефона Iphone 17 Pro Max.

Задержали обоих по месту жительства, в частном секторе на улице Волгоградской. Мать и сын признались в содеянном и отдали полицейским украденный смартфон.

Что грозит

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – "Грабеж с применением насилия". матери и сыну может грозить до семи лет лишения свободы, а меру пресечения им изберут в ближайшее время. Известно, что задержанная женщина занимается продажей кофейных автоматов, её сын официально нигде не работает.

Как отреагировали в отделении

В региональном отделении "Народного фронта" сообщили, что состояние здоровья Вадима Савина удовлетворительное и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Там также пояснили, почему о случившемся рассказали публично: информацию оперативно довели до людей в личных соцсетях, чтобы не допустить мошеннических и иных действий в отношении участников специальной военной операции, их семей и благотворителей.