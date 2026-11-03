Копию первого русского автомобиля из "Битвы моторов" собрали в Новосибирске

Оригинальную модель С-24/30 выпустили 8 июня 1909 года, а всего с 1909 по 1915 год сделали немногим более 600 машин. Самым громким испытанием стало ралли Монте-Карло: старт из Петербурга 31 декабря 1911 года в 22-градусный мороз, более 3200 километров, около 196 часов в пути и без лобового стекла.

Экипаж Андрея Нагеля финишировал первым, но в общем зачёте стал девятым – правила учитывали не только скорость. Зато машина получила награды за выносливость, а Николай II наградил журналиста орденом Святой Анны.

До наших дней дошли лишь два оригинала: легковой К-12/20 1911 года в Политехническом музее и пожарный Д-24/40 1913 года в Рижском мотормузее.

Копию в Новосибирске собирает мастерская реставратора Владимира Курдюмова из "Галереи времени": чертежи он начал искать в 2008 году, работа шла вручную, сообщает КП-Новосибирск. Родные в машине только фары от бельгийского Fondu, остальное – современные детали по старым чертежам. Работа ещё не закончена.