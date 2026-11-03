"Запретят продажу алкоголя": кузбассовцы наводят суету перед 4 ноября - соцсети

Перед Днём народного единства в соцсетях начала распространяться информация, что в Кузбассе 4 ноября запретят продажу алкоголя в магазинах.

– Спиртное можно будет приобрести только в барах и ресторанах с 8:00 до 21:00, – написали в одном из городских пабликов.

Однако эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты, ограничения на розничную продажу алкоголя 4 ноября будут действовать в девяти российских регионах. В список вошли Республика Алтай, Бурятия, Вологодская, Курганская, Тамбовская, Тюменская и Херсонская области, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Кемеровской области среди них нет.

Похожая ситуация возникала и в прошлом году. Тогда Минпромторг Кузбасса опровергал сообщения о запрете продажи спиртного в День народного единства и напоминал о действующих региональных ограничениях.

Согласно областному закону, розничная продажа алкоголя запрещена в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также на последний звонок и выпускных вечерах. День народного единства в этот перечень не входит.