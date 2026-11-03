Колготками к стульчику: воспитательница из Серова осталась на свободе после издевательства над малышами

Колготками к стульчику и на весу за руку: воспитательница из Серова получила условный срок за издевательства над близнецами

В Серове вынесли приговор 60-летней воспитательнице детского сада, издевавшейся над двухлетними близнецами – братом и сестрой. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как сообщает "КП – Екатеринбург" со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, в июне 2026 года женщину раздражало, что мальчик бегает, и она решила его "усмирить", привязав колготками к детскому стульчику.

Спустя две недели, 26 июня, она "показала силу" на девочке: схватила ребёнка в туалете, за руку подняла над полом, удерживая на весу, потащила в игровую комнату и там, посадив на стул, нанесла один удар рукой в область груди, причинив физическую боль.

Городской суд Серова признал женщину виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением) и пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Назначено 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, воспитательница должна выплатить семье детей 145 тысяч рублей компенсации морального вреда. После того как всё вскрылось, женщину уволили.